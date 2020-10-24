Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Şevval Sam, dizilerdeki sahnelerle polemik tartışması olan, bir erkeğin iki kadını sevebilmesi hakkında, "Bu soruyu erkeklere sorun" cevabını verdi. Anne Leman Sam ise "Her şey oluyor bu hayatta" dedi.