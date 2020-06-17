Şahin daha sonra da şu açıklamayı yapmıştı:



Birinci seçildiğim için çok mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım... İçimden dereceye girmek geçiyordu ama birinciliği beklemiyordum. Bana da sürpriz oldu. Tara ile Roda'nın dereceye girebileceğini biliyordum.



İlk 16 yaşında podyuma çıktım. Bir gün yolda yürüyordum. Bir ajans çalışanı beni gördü. Kartını verdi. O gün ajans gittim. Beni kabul etmediler. Başka bir yere yönlendirdiler. O ajans hemen beni kabul etti. Çalışmaya başladım.