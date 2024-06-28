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        Haberler Magazin Şevval Şahin ve sevgilisinin tekne tatili - Magazin haberleri

        Şevval Şahin ve sevgilisinin tekne tatili

        2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, yeni sevgilisi Burak Ateş ile Bodrum'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 23:21 Güncelleme: 28.06.2024 - 23:45
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          Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; ünlü manken Şevval Şahin, yeni bir aşka yelken açtı.

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          2018'de Türkiye Güzeli seçilen Şevval Şahin, Burak Ateş isimli sevgilisiyle Bodrum'da görüntülendi.

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          Türkbükü’nde demirledikleri teknelerinde objektiflere yansıyan çift, romantik anlar yaşadı.

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          Kahvaltı sonrası lüks teknenin üst katına çıkan ikili, sık sık öpüştü.

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          Taze âşıklar gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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