Şevval Şahin ve sevgilisinin tekne tatili
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, yeni sevgilisi Burak Ateş ile Bodrum'da görüntülendi
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; ünlü manken Şevval Şahin, yeni bir aşka yelken açtı.
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2018'de Türkiye Güzeli seçilen Şevval Şahin, Burak Ateş isimli sevgilisiyle Bodrum'da görüntülendi.
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Türkbükü’nde demirledikleri teknelerinde objektiflere yansıyan çift, romantik anlar yaşadı.
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Kahvaltı sonrası lüks teknenin üst katına çıkan ikili, sık sık öpüştü.
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Taze âşıklar gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.