Şevval Şahin, Miami'ye gitti

Şahin'in bu sorulara yanıt verememesi sosyal medyada gündem oldu.



Çıkan haberlerin ardından Şevval Şahin, "İstiklal Marşı'nı okusaydım örnek Türk kadını mı olacaktım? Tavırlardan dolayı rahatsız oldum, okuyamadım. Ben o anların yayınlanmayacağı konusunda söz almıştım fakat yayınladılar, onlara dava açıyorum. Beni bilen biliyor. 6 yaşından beri İngiltere'de büyüdüm. Bütün eğitimimi İngilizce aldım, bazı konuları bilmemem normal. Bu beni daha az mı Türk mü yapıyor? Sanmıyorum." açıklamasını yaptı.



Pek çok ünlü isim Şahin'e destek verdi.