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Şevval Şahin, Miami'de köpek balığı tehlikesi atlattı - Magazin haberleri

Şevval Şahin köpek balığı tehlikesi atlattı

Miami'de tatil yapan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, denizde köpek balıklarıyla burun buruna geldi. Panik dolu anların ardından kıyıya dönen Şahin, yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaştı

08.10.2021 - 13:00 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ünlü manken Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz aylarda iki yıldır devam eden aşklarını bitirme kararı almıştı. Daha sonra ilişkilerine bir şans daha vermeye karar veren çift, yeniden bir araya gelmişti.

    Bir süredir sevgilisiyle birlikte Miami'de tatil yapan Şahin, geçtiğimiz gün büyük bir tehlike atlattı.

  • "KÖPEK BALIĞI GELDİ"

    Denizde elektrikli sörf yapan Şevval Şahin, köpek balıklarıyla burun buruna geldi. Büyük bir panik yaşayan ünlü model, hemen kıyıya döndü. Şahin, yaşadığı korkuyu sosyal medya hesabından "Tam önüme köpek balığı geldi." sözleriyle anlattı.

  • YENİ YAŞINI SEVGİLİSİYLE BAŞ BAŞA KUTLAMIŞTI

    Geçtiğimiz aylarda Yiğit Marcus Aral ile Bodrum'un ardından soluğu İtalya'da alan Şevval Şahin, 13 Eylül'de 22. yaşına bastı. Doğum gününü sevgilisiyle baş başa kutlayan Şahin, sürpriz organizasyondan fotoğrafları takipçileriyle paylaşmıştı.

  • "SEVİYORUZ BU HAYATI!"

    Askılı mavi elbisesi ile verdiği pozları yayınlayan ünlü model, "İyi ki doğdum. Önümüzdeki hayatı yaşamak için çok heyecanlıyım. Seviyoruz bu hayatı." notunu düşmüştü.

  • "DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN AŞKIM"

    Yiğit Marcus Aral ise sevgilisiyle birlikte çekilen bir dizi fotoğrafını, "Doğum günün kutlu olsun aşkım..." sözleriyle paylaşmıştı.

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