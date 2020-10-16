AÇIKLAMALARI ELEŞTİRİLMİŞTİ



Şevval Şahin, YouTube'da katıldığı bir programda beslenme şeklinden bahsetmişti.



Şahin açıklamasında, "Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeği) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor. Netflix and chill (dinlenme) yaparken ice cream (dondurma) olsun chips (cips) olsun chocolate (çikolata) olsun yiyorum yani. Junk food (abur cubur) tarafın hepsi var." ifadelerini kullanmıştı.

Şahin'in bu sözleri uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.