Konuyla ilgili açıklama yapan Yiğit Marcus Aral, şu şekilde konuştu:

Siz ayıp ediyorsunuz. Yüzümüze gülüp, sırttan bıçaklamak gibi oluyor bu. İki üç dizide oynamış kim varsa Instagram'dan bize sallıyor. İşin aslı şu; Bizim partimizde, bizim yakın grubumuzda korona olan yok.

Genel olarak o haftalarda olan ve bizim tanıdığımız "5 veya 10 kişi korona oldu "diye konuşuluyor. Bunu kimse kapıdıyla birlikte "Ben pozitifim" diye boynuna asmıyor zaten. Yani benim doğum günüme gelipte 10 kişi korona kapmış gibi bir şey yok.

Gidip milletvekili 1500 kişilik düğün yapıyor, gitsinler onu konuşsunlar. Ayasofya Camii'sine gelen 80 bin kişinin kaçı koronaya yakalanmış, onu konuşsunlar. Bizi rahat bıraksınlar. Biz yasa dışı bir şey yapmıyoruz. Normal doğum günü partisiydi. Evdeydik, mekanda da değildik. Bu tip şeyler normal. Benim hiçbir şeyim de yok. Sonuçlarım negatif. Sağlığımız yerinde.