Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şevval Şahin, şubat ayından beri aşk yaşadığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile önceki akşam Bebek'teki bir mekanda yemek yedi.
Çift, çıkışta gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.
Aral, doğum günü partisinden kısa bir süre sonra kendisinin de dahil 10 kişinin koronavirüs testinin sonuçlarının pozitif çıkması, davetlileri panikletmiş ve sosyal medyada tepki toplamıştı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Yiğit Marcus Aral, şu şekilde konuştu:
Siz ayıp ediyorsunuz. Yüzümüze gülüp, sırttan bıçaklamak gibi oluyor bu. İki üç dizide oynamış kim varsa Instagram'dan bize sallıyor. İşin aslı şu; Bizim partimizde, bizim yakın grubumuzda korona olan yok.
Genel olarak o haftalarda olan ve bizim tanıdığımız "5 veya 10 kişi korona oldu "diye konuşuluyor. Bunu kimse kapıdıyla birlikte "Ben pozitifim" diye boynuna asmıyor zaten. Yani benim doğum günüme gelipte 10 kişi korona kapmış gibi bir şey yok.
Gidip milletvekili 1500 kişilik düğün yapıyor, gitsinler onu konuşsunlar. Ayasofya Camii'sine gelen 80 bin kişinin kaçı koronaya yakalanmış, onu konuşsunlar. Bizi rahat bıraksınlar. Biz yasa dışı bir şey yapmıyoruz. Normal doğum günü partisiydi. Evdeydik, mekanda da değildik. Bu tip şeyler normal. Benim hiçbir şeyim de yok. Sonuçlarım negatif. Sağlığımız yerinde.
"O İSİMLERİ TANIMIYORUM"
Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptıktan sonra Demet Akalın, Burcu Kıratlı gibi ünlü isimlerin eleştirilerine maruz kalan Şevval Şahin, "Önemsememek değil. Ben sözlerimde "Herkes değil, maksimum 10 kişi koronavirüs oldu" dedim. O isimleri de tanımıyorum, bilmiyorum. Gerçekten ne dediler okumadım bile" dedi.
Sevgilisinin sözleri üzerine konuşan Marcus Aral, şu ifadeleri kullandı:
İki dizide oynayan kendini tıbbi profesör zannediyor. Bize ahkam kesiyorlar. Herkes kendinden sorumlu. Tüm dünyada biliyor, 65 yaş üstünü etkiliyor. Genç insanları etkilemiyor. Evinde yaşlı varsa dikkat edeceksin tabii ki.
Bize cahil diyenler Yeditepe Üniversite mezunu. Bende gitmiştim bir sene. Kimse tıp profesörü değil yani. Sağlık Bakanı da değiller. Koronavirüsü de bir nezle yani sonuçta. İsveç'e baksınlar. Okusun, öğrensinler. Orada bir şey yok. Biz saygımızdan yine de maske takıyoruz.
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