Mekanı bastı, denize attı!

Ünlü manken Şevval Şahin (21) ile yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral (31) geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Şahin ve Aral ayrılık haberini Instagram hesaplarından duyurdu.
Ancak çiftten Şevval Şahin'in, ayrılık açıklamasından önce iş insanı Kerem Kamışlı ile yakınlaştığı iddia edildi. Önceki gün de Şahin ve Kamışlı, Boğaz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi. Bunu öğrenen Aral mekanı bastı. Kamışlı ile Aral'ın arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Aral, Kamışlı'yı denize attı. Mekan çalışanlarının yardımıyla denizden çıkarılan Kamışlı'nın o anları sosyal medyadan paylaşıldı.
Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize attıktan sonra kameralara yansıyan anlarda, imalı bir şekilde, "Ne oldu, denize mi düştün." dediği duyuluyor. Şevval Sahin'in de eski sevgilisi Marcus'un daha fazla zarar vermemesi için Kamışlı'nın önünde durduğu görülüyor.
Şahin ayrılıkla ilgili yaptığı açıklamada, "Genelde asla böyle bir açıklama yapmam ancak ilişkimi çok açık bir şekilde yaşadım, bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum. Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Sizden bu hassas dönemde her iki tarafa da saygı göstermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullamıştı.
Ünlü modelin açıklamasının ardından Yiğit Marcus Aral da bir paylaşımda bulunmuştu. 'Dedikodulara fırsat vermek istemiyorum' diyen Aral, 'Sevgili Şevval Şahin ile 1.5 sene süren birlikteliğimizi sonlandırmaya karar verdik. Şevval’in kariyerini etkileyebileceğinden endişe ettiğim dedikodulara fırsat vermemek için aslında tamamen özel hayatımızla ilgili olan bu kararımızı kamuoyu ile de paylaşmak istedim. Şevval'in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mesleğinde uluslararası başarılara imza atarak beni ve tüm Türkiye vatandaşlarını gururlandırmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.' mesajını paylaşmıştı.
Emine Sabancı Kamışlı ve Erhan Kamışlı'nın oğlu olan Kerem Kamışlı, Boston Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Kerem Kamışlı, babası Erhan Kamışlı gibi Esas Holding'te yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Annesi Emine Sabancı Kamışlı ise Esas Holding'te yönetim kurulu başkan yardımcısı. Kerem Kamışlı ayrıca Ali Sabancı'nın da yeğeni oluyor.
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