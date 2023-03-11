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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelen Şevval Şahin, Bebek'te muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yaşanan deprem felaketi için çok üzgün olduğunu belirten Şahin, geçtiğimiz günlerde "Kendimi bu ülkeye ait hissetmiyorum, Türkiye'de 3 aydan fazla kalmak beni daraltıyor" sözlerini sarf etmişti.

Söylemlerinin hatırlatılması üzerine yanıt veren Şevval Şahin, "Söylediğim şey yanlış anlaşıldı, tabii ki kendimi Türkiye'ye ait hissediyorum. Söylemek istediğim şey, dünyanın her yerinde yaşayabilirim demekti" dedi.

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