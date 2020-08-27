Şahin, yarışmadan sonra kendisiyle karşılaşan insanların en çok 'estetiğiniz var mı' sorusuyla karşılaştığını söyledi. "Birincilik beni daha çok motive etti" diye konuşan Şevval Şahin, estetik iddialarını doğrulamıştı.