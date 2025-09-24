'Sevince'nin galası gerçekleştirildi

DUYGULARINI DİLE GETİRDİLER

Bülent Çatar: Sevince yalnızca bir aşk hikâyesi değil; farklılıklara duyarlılık ve sevginin dönüştürücü gücü üzerine bir yolculuk. Gala gecemizde hem sanat dünyasıyla hem de otizm farkındalığı için emek veren derneklerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz.

Barış Başar: Gerçek bir hikâyeyi anlatıyor filmimiz. Otizm farkındalığı ile ilgili yaklaşık iki sene araştırma yaptık. Sonrasında da böyle güzel bir aşk filmi ortaya çıktı.

Ünal Yeter: Aşk bu filmin olmazsa olmazı. Ana çatışmayı da aşk götürüyor. Çünkü özel durumlu çocuğun başka bir insanla yaşadığı bir aşk hikâyesi. İmkânsız denebilecek bir aşk hikâyesinin gerçekleşmesine tanık olacağız.

Hayat Van Eck: Duygu geçişleri olan zor bir filmdi. Alışılmışın dışında bir duygusu olan insanı canlandırdım. Rolümü en iyi şekilde yansıtabilmek için bu konunun uzmanları ile çalıştım. Cem rolünün bana kazandırdığı en güzel şey, insan sevdiğinde ve âşık olduğunda en korktuğu şeyle bile yüzleşebilmesi ve bu renkli dünyaya çok gururlu bir şekilde adım atması oldu. Saf ve güzel bir aşkı anlattık.

Bahar Şahin: Benim rolüm cesareti seven bir kız. Bu senaryoyu okumak da oynamak da beni çok mutlu etti. Çok büyük oyuncular ile oynadık bu filmi. Sevince filmi benim kariyerimde masumluk barındıran bir proje olacak. Bu aşk hikâyesinde beni en çok etkileyen ‘Bu aşk gerçek olabilir mi?’ sorusu oldu. Çekimler sırasında anladım ki, evet olabiliyormuş. Gerçek aşkın ve duygunun ne olacağını bu filmde anladım ve anlayacağız.

Sevinç Erbulak: Bu çok özel bir film. Bu mucize aşkın içinde olan biriyim ben de. Saf ve güzel bir aşk filmi oldu.

Altan Erkekli: Bu filmi izleyenler gerçek aşkı görecektir. Diğer aşk filmlerinden ayıran en güzel yanı duygularının çok kuvvetli olması. Sevgiye çok ihtiyacımız var. Sevgi olmadan hiçbir şey olmaz. Farkındalıkları dünyadan kaldırıp farklı ve herkesin yaşayacağı güzel bir sevgiyi anlatmaya çalışıyoruz.