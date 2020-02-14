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Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı sonrası okullar iki gün tatil edilirken, çocuklar karın keyfini çıkarttı.

Sürücüler zorlu anlar yaşarken, tatili fırsat bilen çocuklar, doyasıya kartopu oynarken, kardan adam yapmayı da ihmal etmedi.

İLK DEFA KAR GÖRDÜ

Üniversite öğrencisi Elif Sultan Kaya da yağan kar sonrası 7 yaşındaki köpeğini ilk defa kar görsün diye dışarı çıkarttı. Karamel, ilk defa gördüğü karın içerisine girdi. Karın içerisinde zıplayıp koşan sevimli köpek, o anların keyfini yaşadı.