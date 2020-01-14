‘Sevimli Dostlar'dan 'Dalya'

Çocukların kahramanı ‘Sevimli Dostlar', sahnede ‘Dalya' dedi

'Sevimli Dostlar', 100'üncü kez sahneye çıkmanın haklı gururunu yaşıyor. Eğitici, öğretici şarkıları ve eğlenceli maceralarıyla her zaman iyiyi ve doğruyu öğreten 'Sevimli Dostlar', sahneye 100'üncü kez Duru Tiyatro'da çıktı.

Youtube'da çocukların en çok izlediği kahramanlar olan, eğlenceli ve zengin müzik altyapısıyla da çocukların dünyasında vazgeçilmez bir fenomene dönüşen 'Sevimli Dostlar, BKM Mutfak organizasyonuyla sahnelere taşındıktan sonra çocuklara tiyatro sevgisi de aşılamaya başladı. 'Sevimli Dostlar'ın 100'üncü gösterisinde çocuklar keyifli bir zaman geçirirken ebeveynleri de onların mutluluğuna ortak oldu.

'Sevimli Dostlar', Türkiye'yi dolaşarak çocuklarla buluşmaya devam ederken Duru Tiyatro'daki gösteri sonrasında çocuklar ve ebeveynleri, "Nice 100'üncü oyunlar" dileğinde bulundu.