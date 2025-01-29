Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sevim Emre'den filtre yorumlarına göndermeli yanıt: Meyve veren ağaç taşlanır - Magazin haberleri

        Sevim Emre'den filtre yorumlarına yanıt: Meyve veren ağaç taşlanır

        Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında paylaştığı filtreli fotoğraflarla gündeme gelmişti. Emre, bir kez daha filtreli bir fotoğraf paylaşarak kendisini eleştirenlere göndermeli bir yanıt verdi; "Bütün boş konuşanlara cevabım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 08:18 Güncelleme: 29.01.2025 - 08:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sevim Emre, sosyal medya hesabından paylaştığı filtreli fotoğraflarla gündeme gelmeye devam ediyor.

        • 2

          "ÇOK AZ FİLTRE KULLANIYORUM"

          Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğrafıyla yeniden gündeme gelen Sevim Emre, eleştirilerin ardından; "Fotoğraflarımda çok az filtre kullanıyorum. Çok kullanmıyorum. Sadece bir program kullanıyorum" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

        • 3

          Son olarak, sosyal medya hesabından yeni bir filtreli fotoğraf paylaşan Sevim Emre, bu kez iddialara göndermeli bir açıklama yaptı.

        • 4

          "BÜTÜN BOŞ KONUŞANLARA CEVABIM"

          Sevim Emre, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Bütün boş konuşanlara cevabım: Meyve veren ağaçlar taşlanır. Çünkü biz, kötülükle beslenenlerin olmak isteyip de başaramadıkları, sevgi dolu gönüllerdeyiz. Gönül dostlarıma, gönül bahçemden solmayan çiçekler yolluyorum."

          Fotoğraflar: Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        İki taraf da bıçakla saldırdı! Eski çiftin kanlı düellosu!
        İki taraf da bıçakla saldırdı! Eski çiftin kanlı düellosu!
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kısırın sağlığımıza faydaları nelerdir?
        Kısırın sağlığımıza faydaları nelerdir?
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Ziyech Dubai yolcusu!
        Ziyech Dubai yolcusu!
        Acılı ailelerle alay eden vicdansızlar tutuklandı
        Acılı ailelerle alay eden vicdansızlar tutuklandı
        Zelenskiy: Putin korktuğunu bir kere daha gösterdi
        Zelenskiy: Putin korktuğunu bir kere daha gösterdi
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        İsrail, Trump'ın Suriye'den asker çekme niyetinden endişeli
        İsrail, Trump'ın Suriye'den asker çekme niyetinden endişeli
        Husumetlisini balkonda vurdu!
        Husumetlisini balkonda vurdu!
        Danimarka: Trump Grönland'ı alamayacak
        Danimarka: Trump Grönland'ı alamayacak
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        Habertürk Anasayfa