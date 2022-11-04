La Liga ekiplerinden Sevilla'da Marcao, sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalacak.

Sağ bacağının biseps femorisinde yırtılma meydana gelen Marcao, Dünya Kupası sonuna kadar forma giyemeyecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City mücadelesinde sakatlanan Marcao, yerini Nemanja Gudelj'e bırakmak zorunda kalmıştı.

Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Endülüs ekibine transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sevilla formasıyla 7 maçta görev yaptı.