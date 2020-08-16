Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Artık sona doğru gelen bu kupada finale çıkacak ilk takım bugün belli oluyor. Avrupa Ligi yarı finalinde Sevilla ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Sevilla - Machester United maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kazanan taraf adını finale yazdıracak. İşte Sevilla - Machester United maçı bilgileri...
SEVİLLA MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanyol temsilcisi ve bu kupayı en çok kazanan takımlardan biri olan Sevilla bir kez daha finale kalmayı hedeflerken, İngiliz devi Manchester United da kupayı müzesine götürebilmek için Sevilla engelini aşarak finale kalmak istiyor.
Saat 22.00'de başlayacak olan bu önemli mücadele beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS HABER'den naklen ekranlara gelecek.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yarı final ve final maçları, şifresiz yayınlanacak.
Avrupa Ligi yarı final maç programı
16 Ağustos Pazar | Sevilla - Machester United
17 Ağustos Pazartesi | Inter - Shakhtar Donetsk
Şampiyonlar Ligi yarı final maç programı
18 Ağustos Salı | RB Leipzig - PSG
19 Ağustos Çarşamba | Lyon - Bayern Munih
Bütün karşılaşmalar Türkiye saatiyle 22:00'de oynanacak.
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