Sevilla'nın sportif direktörü Monchi, yeni transferlerinin basın toplantısından önce açıklamalarda bulundu.

Bu yazki dokuzuncu transferleri olan Oliver Torres'in imza töreni öncesinde konuşan Monchi, "Oliver için bir ya da bir buçuk aydır uğraşıyoruz, en uzun uğraş verdiğimiz oyuncu oldu. Sonradan araya girenler ve bir anda ortaya çıkanlar derken, sonunda dün transferi bitirebildik." ifadelerini kullandı.

"GELENLER OLDUĞU GİBİ GİDENLER DE OLACAKTIR"

Yeni transfer hamleleri ile ilgili sorulara ise, "Gelenler ve gidenlerin dengesi baştan beri planlarımız üzerinden ilerliyor. Biz transfer yapmaya devam edebiliriz, ama bazen planlar sadece size bağlı değildir. Bazı operasyonlar sizin düşündüğünüzden daha komplike bir hal alabilir ama bu bizi durdurmayacak, çünkü gelenler olduğu gibi gidenler de olabilir. Benim önceliğim gidenler değil" cevabını verdi.

Monchi ile bu yaz toplam 10 transferi bitiren Sevilla, toplam 123.5 milyon euro harcadı.