Sevilla 6. şampiyonluk peşinde

UEFA Kupası adıyla başlayan, 2010'dan beri de UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen turnuvanın en başarılı ekibi Sevilla, kupayı 6. kez kazanmaya çalışacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı.
1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan organizasyon, 2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenleniyor.
Yarın Almanya'nın Köln kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak 2020 finali ise İspanyol kulübü Sevilla ile İtalya'nın Inter takımını karşı karşıya getirecek.
22 yıl sonra ilk kez final oynayacak Inter, 1991, 1994, 1998'den sonra 4'üncü, 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016 şampiyonu Sevilla Chelsea ise 6. şampiyonluğu için sahaya çıkacak.
KUPA 2'NİN KRALI SEVİLLA
Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip oldu.
Kupayı toplamda 5 kez kazanan Sevilla, 3'er şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Juventus ve Inter takımlarının önünde bulunuyor.
Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:
5 kez: Sevilla (İspanya)
3: Juventus (İtalya),Inter (İtalya),Liverpool (İngiltere),Atletico Madrid (İspanya)
2: Borussia Mönchengladbach (Almanya),Tottenham (İngiltere),Real Madrid (İspanya),Göteborg (İsveç),Parma (İtalya),Feyenoord (Hollanda),Porto (Portekiz)
1: Anderlecht (Belçika),Ajax (Hollanda),Bayer Leverkusen (Almanya),Bayern Münih (Almanya),CSKA Moskova (Rusya),Eintracht Frankfurt (Almanya),Galatasaray (Türkiye),Ipswich Town (İngiltere),Napoli (İtalya),PSV Eindhoven (Hollanda),Schalke 04 (Almanya),Valencia (İspanya),Zenit (Rusya),Shakhtar Donetsk (Ukrayna),Chelsea (İngiltere),Manchester United (İngiltere)
GALATASARAY TARİHE GEÇTİ
UEFA Kupası'nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi. Kupaya maç kaybetmeden uzanan sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki finalde, İngiltere'nin Arsenal takımını penaltılar sonucu 4-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı.
Şampiyonlar ve finalistler
|Sezon
|Şampiyon
|Finalist
|Sonuç
|1971-72
|Tottenham
|Wolverhampton
|2-1, 1-1
|1972-73
|Liverpool
|B. Mönchengladbach
|3-0, 2-0
|1973-74
|Feyenoord
|Tottenham
|2-2, 2-0
|1974-75
|B. Mönchengladbach
|Twente
|0-0, 5-1
|1975-76
|Liverpool
|Club Brugge
|3-2, 1-1
|1976-77
|Juventus
|Athletic Bilbao
|1-0, 1-2
|1977-78
|PSV Eindhoven
|Bastia
|0-0, 3-0
|1978-79
|B. Mönchengladbach
|Kızılyıldız
|1-1, 1-0
|1979-80
|Eintracht Frankfurt
|B. Mönchengladbach
|2-3, 1-0
|1980-81
|Ipswich Town
|AZ Alkmaar
|3-0, 2-4
|1981-82
|Göteborg
|Hamburg
|1-0, 3-0
|1982-83
|Anderlecht
|Benfica
|1-0, 1-1
|1983-84
|Tottenham
|Anderlecht
|1-1, 1-1 (4-3 penaltı)
|1984-85
|Real Madrid
|Videoton
|3-0, 0-1
|1985-86
|Real Madrid
|Köln
|5-1, 0-2
|1986-87
|Göteborg
|Dundee United
|1-0, 1-1
|1987-88
|Bayer Leverkusen
|Espanyol
|0-3, 3-0 (3-2 penaltı)
|1988-89
|Napoli
|Stuttgart
|2-1, 3-3
|1989-90
|Juventus
|Fiorentina
|3-1, 0-0
|1990-91
|Inter
|Roma
|2-0, 0-1
|1991-92
|Ajax
|Torino
|2-2, 0-0
|1992-93
|Juventus
|Borussia Dortmund
|3-1, 3-0
|1993-94
|Inter
|Salzburg
|1-0, 1-0
|1994-95
|Parma
|Juventus
|1-0, 1-1
|1995-96
|Bayern Münih
|Bordeaux
|2-0, 3-1
|1996-97
|Schalke 04
|Inter
|1-0, 0-1 (4-1 penaltı)
|1997-98
|Inter
|Lazio
|3-0
|1998-99
|Parma
|Olympique Marsilya
|3-0
|1999-00
|Galatasaray
|Arsenal
|0-0 (4-1 penaltı)
|2000-01
|Liverpool
|Alaves
|5-4 (uzatmada)
|2001-02
|Feyenoord
|Borussia Dortmund
|3-2
|2002-03
|Porto
|Celtic
|3-2 (uzatmada)
|2003-04
|Valencia
|Olympique Marsilya
|2-0
|2004-05
|CSKA Moskova
|Sporting Lizbon
|3-1
|2005-06
|Sevilla
|Middlesbrough
|4-0
|2006-07
|Sevilla
|Espanyol
|2-2 (3-1 penaltı)
|2007-08
|Zenit
|Glasgow Rangers
|2-0
|2008-09
|Shakhtar Donetsk
|Werder Bremen
|2-1 (uzatmada)
|2009-10
|Atletico Madrid
|Fulham
|2-1 (uzatmada)
|2010-11
|Porto
|Braga
|1-0
|2011-12
|Atletico Madrid
|Athletic Bilbao
|3-0
|2012-13
|Chelsea
|Benfica
|2-1
|2013-14
|Sevilla
|Benfica
|0-0 (4-2 penaltı)
|2014-15
|Sevilla
|Dnipro
|3-2
|2015-16
|Sevilla
|Liverpool
|3-1
|2016-17
|Manchester United
|Ajax
|2-0
|2017-18
|Atletico Madrid
|Olympique Marsilya
|3-0
|2018-19
|Chelsea
|Arsenal
|4-1
Fuar Şehirleri Kupası
1955-1958 döneminden 1971-1972 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|Finalist
|Sonuç
|1955-58
|Barcelona Karması
|Londra Karması
|2-2, 6-0
|1958-60
|Barcelona Karması
|Birmingham
|0-0, 4-1
|1960-61
|Roma
|Birmingham
|2-2, 2-0
|1961-62
|Valencia
|Barcelona
|6-2, 1-1
|1962-63
|Valencia
|Dinamo Zagreb
|1-2, 2-0
|1963-64
|Real Zaragoza
|Valencia
|2-1
|1964-65
|Ferencvaros
|Juventus
|1-0
|1965-66
|Barcelona
|Real Zaragoza
|0-1, 4-2
|1966-67
|Dinamo Zagreb
|Leeds United
|2-0, 0-0
|1967-68
|Leeds United
|Ferencvaros
|1-0, 0-0
|1968-69
|Newcastle United
|U. Dosza
|3-0, 2-3
|1969-70
|Arsenal
|Anderlecht
|1-3, 3-0
|1970-71
|Leeds United
|Juventus
|2-2, 1-1 (kura)
Not: Haberde, kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistikler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde 1971-72 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.
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