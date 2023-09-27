Sevilla: 5 - Almeira: 1 MAÇ SONUCU
La Liga'nın 7'inci haftasında Sevilla ile Almeria karşı karşıya geldi.
İspanya La Liga 6. hafta karşılaşmasında Sevilla Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumunda ağırladığı Almeria'yı 5-1 mağlup etmeyi başardı.
Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Youssef EN-Nesyri, 8. dakikada Dodi Lukebakio, 38. dakikada Suso, 51. dakikada Erik Lamela ve 90+2. dakikada Kike Salas kaydetti. Almeria'nın tek golünü penaltıdan 71. dakikada Luis Suarez attı.
Sevilla bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken, bu sezonki 5. yenilgisini alan Almeria 2 puanla son sırada kaldı.