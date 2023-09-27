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        Haberler Spor Futbol İspanya Sevilla: 5 - Almeira: 1 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sevilla: 5 - Almeira: 1 MAÇ SONUCU

        La Liga'nın 7'inci haftasında Sevilla ile Almeria karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.09.2023 - 00:15 Güncelleme: 27.09.2023 - 00:15
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        Sevilla'dan farklı galibiyet
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        İspanya La Liga 6. hafta karşılaşmasında Sevilla Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumunda ağırladığı Almeria'yı 5-1 mağlup etmeyi başardı.

        Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Youssef EN-Nesyri, 8. dakikada Dodi Lukebakio, 38. dakikada Suso, 51. dakikada Erik Lamela ve 90+2. dakikada Kike Salas kaydetti. Almeria'nın tek golünü penaltıdan 71. dakikada Luis Suarez attı.

        Sevilla bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken, bu sezonki 5. yenilgisini alan Almeria 2 puanla son sırada kaldı.

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