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Sevilla: 2 - Almeria: 1 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla, La Liga'da üç hafta sonra kazandı

Giriş: 12.03.2023 - 22:10 | Güncelleme: ABONE OL
Sevilla: 2 - Almeria: 1 | MAÇ SONUCU
AA

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Sevilla sahasında oynadığı maçta Almeria'yı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Almeria'dan Sergio Akieme'nin golüyle 1-0 geriye düşen Sevilla, Lucas Ocampos'un 45+2. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-1 beraberlikle tamamladı.

İkinci yarı 73. dakikada Erik Lamela'nın golüyle öne geçen kırmızı beyazlı ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sevilla'nın Faslı kalecisi Yassine Bounou, 35. dakikada takım arkadaşı Alex Telles ile çarpışmasının ardından saha içine kısa süreli bir baygınlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen ve sedye ile çıkartılan Bounou, gözetim altında tutulmak için hastaneye götürüldü.

Faslı futbolcunun durumunun normal olduğu bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan Sevilla'nın defans oyuncusu Tanguy Nianzou da ikinci yarının başında sakatlanarak oyundan alındı.

Ligde önemli bir galibiyet alan Sevilla 28 puanla 13. sıraya yükselirken, Almeria da 25 puanla 19. sırada yer aldı.

Sevilla teknik direktörü Jorge Sampaoli, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada, "Bizim için çok zor bir karşılaşmaydı. Rakip ile puanlarımız birbirine çok yakın. Perşembe günü Fenerbahçe ile zorlu bir maç oynamıştık ve bugün öğlen maç oynamak oldukça zordu. Kazandık çünkü yüreğimizle oynadık." dedi.

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