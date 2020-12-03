Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda son 16'ya yükselmeyi garantileyen iki takımın karşılaşmasında Chelsea, Sevilla'yı 4-0 mağlup etti. 4 golü de Giroud atarken Fransız forvet, Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 4 gol atan ilk isim oldu. Giroud ayrıca "Şampiyonlar Ligi" adıyla düzenlenen dönemde ve Chelsea tarihinde Avrupa'da hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu.

G Grubu'nda geçen hafta turu garantileyen ekiplerden Barcelona, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite ve Ousmane Dembele'nin golleriyle Ferencvaros'u 3-0 yendi.

Tur atlayan diğer takım Juventus da Dinamo Kiev'i 3-0'la geçti. İtalyan ekibine 3 puanı Federico Chiesa, Alvaro Morata ve kariyerinin 750. golünü atan Cristiano Ronaldo getirdi.

F Grubu'nda ise Lazio ile 1-1 berabere kalan Borussia Dortmund, gruptan çıkmayı garantiledi.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

- E Grubu

Sevilla (İspanya) - Chelsea (İngiltere): 0-4

Krasnodar (Rusya) - Rennes (Fransa): 1-0

- F Grubu

Borussia Dortmund (Almanya) - Lazio (İtalya): 1-1

Club Brugge (Belçika) - Zenit (Rusya): 3-0

- G Grubu

Juventus (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0

Ferencvaros (Macaristan) - Barcelona (İspanya): 0-3

- F Grubu

Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3

Medipol Başakşehir - Leipzig (Almanya): 3-4

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TUR ATLAYAN TAKIMLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalmayı garantileyen ekipler:

Barcelona

Bayern Münih

Chelsea

Dortmund

Juventus

Liverpool

Manchester City

Porto

Sevilla