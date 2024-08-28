Sevil Üstekin'in cenaze programı belli oldu
Dün hayatını kaybeden oyuncu Sevil Üstekin, son yolculuğuna yarın uğurlanacak
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'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın hafızalara kazınan filmlerinde rol alan Sevil Üstekin, dün hayatını kaybetmişti.
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Usta oyuncunun cenaze programı belli oldu. Üstekin'in naaşı, yarın Erenköy Galippaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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SEVİL ÜSTEKİN HAKKINDA
Sevil Üstekin, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden mezun oldu. Muhsin Ertuğrul’un başkanlığında özel bir tiyatro okulu olan LCC Language and Culture Center'da 3 yıl eğitim gördü.
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Sevil Üstekin; Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu’nda çalıştı.
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Sevil Üstekin, 1992'de 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandırdı.
Sevil Üstekin; Tarık Akan ve Zihni Göktay ile 'Koçum Benim' dizisinde rol aldı. Oyuncu, 2010 yılında 'Yerden Yüksek' dizisinde 'Ülfet Nine' rolüne hayat verdi.