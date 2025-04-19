SEVİL AKDAĞ KİMDİR?

Sevil Akdağ, 3 Temmuz 1993 tarihinde dünyaya geldi. Lise mezunu olan Akdağ, birçok promosyon ve reklamda modellik yaptı. Kariyerinde çeşitli film ve televizyon projelerinde yer alan Akdağ'ın öne çıkan yapımları arasında Enna: Kara Büyü filmi bulunuyor.

Ayrıca Kulyas: Lanetin Bedeli ve Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! gibi yapımlarda da rol aldı.

Televizyon dizileri arasında Tutunamayanlar, Yasak Elma ve Benim Tatlı Yalanım gibi projelerde rol üstlendi.