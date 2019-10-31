Sevinç Çiftçi'den 'Ters Yüz' resimler

"Ne masum, ne suçlu, ne vahşi, ne medeni, ne içerisi, ne de dışarısı, ne dip, ne yüzey

ne çocuk, ne yetişkin ve, ne şimdi, ne de geçmiş

Araf'tayız... Yolculuk güzel olan...

Son dönemde göründüğünün aksini de barındıran o kısa anların peşine düştüğümü ve bu serüvenin beni insan doğasındaki ikiliklere (duality) yoğunlaşmaya götürdüğünü fark ettim. Bu ikiliklerin içinde, tersten bakabildiğimiz anlarda masum olanın vahşi, "şimdi"de olanın geçmişte olduğunu fark ederiz. Sosyal giysilerimizden sıyrıldığımız anlarda içeriye sızan ışık bizi türlü maceralara ve doğduğumuz andaki bilince davet eder. Hatırlamadığımız sonsuz zamanlara..."

Son yıllarda figüratif resimde sıkça adından bahsettiren ressam Sevinç Çiftçi, insanın iç dünyasında ve doğasında barındırdığı ikiliği izleyiciye aktardığı “Ters Yüz II” adlı sergisini böyle anlatıyor.

Sevinç Çiftçi

İlkini Ekim 2018'de Berlin'de açtığı serginin ikincisi 16 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Galeri Diani'de sanat severlerle buluşacak. Çiftçi, ‘Ters Yüz II’ sergisinde yağlı boya resimlerin yanı sıra karışık teknikle ürettiği kağıt işlerin de bulunduğu bir seçki ile sanatseverlerin karşısına çıkacak...

Sevinç Çiftçi’nin ‘Ters Yüz II’ sergisi, izleyicileri yaşamın sarsıcı karşıtlıklarının (vahşi ve medeni, suçlu ve masum, yasak ve meşru gibi onay mekanizmalarının) önümüze çıkardığı geniş olasılıklar evreninde gezdirecek...