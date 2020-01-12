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Trabzon'da kızını kemerle döven baba hakkında, "basit yaralama" suçundan hapis istemiyle dava açıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'da eşinden üç yıldır ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Z.F. adlı baba, 15 yaşındaki kızı Y.F.’yi evine çağırdı. Bir süre kızıyla vakit geçiren baba Z.F., kızının sık sık çalan cep telefonundan rahatsız oldu. Kızına "Kiminle konuşuyorsun?" diye soran baba Z.F., "Kız arkadaşım A. ile konuşuyorum" yanıtını aldı. Şüphelenen baba, kızının erkek arkadaşı O. ile konuştuğunu ve numarasını ise cep telefonuna kız arkadaşı A.'nın adıyla kaydettiğini öğrendi.

SEVGİLİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ÇILDIRDI

15 yaşındaki kızının sevgilisi olduğunu öğrenince öfkelenen baba, pantolonundan çıkardığı kemerle kızını dövdü. Babasından kaçan Y.F. annesinden yanına gitti ve babasının kendisini kemerle dövdüğünü, saçını çektiğini ve boğazını sıktığını söyledi. Annesiyle birlikte karakola giden Y.F. babasından şikâyetçi oldu.

KEMER SİLAH KABUL EDİLDİ

Şikâyet üzerine gözaltına alınan baba Z.F., yaptığından pişman olduğunu belirterek, "babalık refleksiyle kızına vurduğunu" söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcı, babanın kullandığı kemeri silah kabul etti. Savcı, şüpheli baba Z.F. hakkında "basit yaralama" suçundan hapis istemiyle iddianame hazırladı. Kemeri silah kabul eden savcı, 6 aydan 1.5 yıla kadar hapsi istediği baba Z.F. hakkındaki iddianameyi 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.