Sevgilisinin ismini alnına dövme olarak yaptırdı internette viral oldu!

Konu o kadar büyüdü ki Ana, birçok haber sitesinde ve gazetede yer aldı. Ancak geçen hafta yayınladığı yeni bir video ile herkese ters köşe yaptı.

Ana, videoda dövmesini silerek, geçici olduğunu açıkladı ve şöyle dedi: Erkek arkadaşımın ismini vücuduma yaptırdığım video viral oldu ve herkes bunu konuştu. Bütün interneti kandırmamın tek sebebi; tüm vücudunu dövme ile kaplamak isteyen genç arkadaşlara bir mesaj vermekti.