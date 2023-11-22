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        Haberler Yaşam Sevgilisinin ismini alnına dövme olarak yaptırdı internette viral oldu!

        Sevgilisinin ismini alnına dövme olarak yaptırdı internette viral oldu!

        Ana Stanskovsky isimli bir kadın, erkek arkadaşı Kevin'in ismini alnına dövme yaptırdı ve bunu sosyal medyada takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede viral olan videoya fazlasıyla eleştiri geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 17:22 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:22
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          Ana Stanskovsky, son zamanlarda internette viral olan bir videonun sahibi. Ana milyonlarca izlenen videosunda erkek arkadaşı Kevin'ın ismini alnına dövme yaptırıyor.

          Genç kadının bu kararı sosyal medyada fazlasıyla eleştirildi ve insanlar ona 'pişman olacağını' yazdı. Normal kullanıcıların yanı sıra dövme sanatçıları da videoyu olumsuz karşıladı.

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          Ana gelen tepkiler üzerine şöyle dedi: Herkes bana bundan pişman olacağımı söylüyordu ve aynaya her baktığımda sanki... aşık oldum.

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          Konu o kadar büyüdü ki Ana, birçok haber sitesinde ve gazetede yer aldı. Ancak geçen hafta yayınladığı yeni bir video ile herkese ters köşe yaptı.

          Ana, videoda dövmesini silerek, geçici olduğunu açıkladı ve şöyle dedi: Erkek arkadaşımın ismini vücuduma yaptırdığım video viral oldu ve herkes bunu konuştu. Bütün interneti kandırmamın tek sebebi; tüm vücudunu dövme ile kaplamak isteyen genç arkadaşlara bir mesaj vermekti.

        • 4

          Tamamen dövmelerle kaplı biri olarak söylüyorum ki; yaşlandığınızda pişman olacaksınız. Sadece bu konuda bir şeyler söylemek ve tecrübelerimi paylaşmak istedim. Gençken bana dövme yaptırma diyorlardı ancak belki de bunu dövmesi olan birinden duysaydım onu dinlerdim.

          Kaynak: Ana Stanskovsky Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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