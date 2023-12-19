Sevgilisini uçurumdan attı!
Olay, Çanakkale'de meydana geldi. Uçurumdan düşen 39 yaşındaki kadının katili sevgilisi çıktı. Sakarya'da gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Giriş: 19.12.2023 - 20:38 Güncelleme: 19.12.2023 - 20:38
Olay, Çanakkale'de meydana geldi.
Aşık olduğu adamdan evlilik teklifi alan kadın, kutlama yapmak için Bozcaada'daki Polen tepelerine çıktı. 30 metre yükseklikten düşen kadın hayatını kaybetti. Uçurumdan düşen 39 yaşındaki kadının katili sevgilisi çıktı.
Sakarya'da gözaltına alınan şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.