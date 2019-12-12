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Sevgilisini öldürüp bavula koydu, evde iki gün bekletti

İstanbul Maltepe’de sevgilisi olduğu iddia edilen Didem M.’yü kendisine hakaret ettiği iddiasıyla öldüren ve bir bavula koyarak iki gün bekleten müteahhit Abdulselam G., tutuklandı. 10 yıldır beraberlik yaşadıklarını belirten Abdulselam G., kendisine hakaret edip saldırdığını öne sürdüğü Didem M.’yi öldürüp bavula koyduğunu iki gün sonra vicdan azabı duyarak teslim olduğunu söyledi

12.12.2019 - 21:24 | Güncelleme:
bavul cinayeti
HABERTURK.COM

İstanbul Maltepe’de lüks bir rezidansta bavul içinde bulunan kadın cesedinin sırrı ortaya çıktı. Bavul içinde cesedi bulunan Didem M.’yi öldüren Abdulselam G., Tutuklandı. 10 yıldır birliktelik yaşadığı Didem M.’yi kendisine hakaret ettiği ve saldırdığı gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.

HAKARET ETTİ VE SALDIRDI SAVUNMASI

Olay günü Didem M. ile olayın yaşandığı eve gittiklerini belirten şüpheli Abdülselam G.’nin iddiasına göre olay şöyle yaşandı.

ALKOL ALMIŞ

İkili evde yemek yedi. Ardından Abdulselam G., alkol aldı. Buluşmadan öncede alkol almıştı. Didem M. ise o gün alkol almadı. Abdulselam G., eşi ile ayrılma noktasına geldiğini ve çocuklarını 70 gündür göremediğini söyledi. Bunun üzerine Didem M., iddiaya göre kendisine hakaret dolu sözler kullandı. İkili arasında tartışma başladı.

NASIL VURDUĞUNU HATIRLAMAMIŞ

Savcılık ifadesinde Abdulselam G., olayı şöyle anlattı. “o sırada kapı sabitlemesinde kullandığım bir parke taşını Didem M.’nin elinde gördüm. Bana vuracakmış zannederek kendimi kaybetmişim. Ne yaptığımı Didem M.’ye nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Sonra öldüğünü farkettim”

Daha sonra paniklediğini anlatan şüpheli Abdulselam G., Didem Mengü’nün cesedini evde bulunan bavulun içine koydu. Evden ayrıldı iki gün eve gitmedi. Daha sonra vicdan azabı çektiğini belirterek polise ihbarda bulundu.

TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Abdulselam G., kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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