Sevgilisini araçta darp edip ölüme sürdü!

Antalya'da kendisinden ayrılma kararı alan sevgilisi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencisi Mümine Ersoy´un (21) yaşamını yitirdiği kazada otomobil sürücüsü Recep Y. (21) hakkında 'bilinçli taksirle adam öldürme´ suçundan 11 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre iddianamede, Recep Y.'nin Mümine Ersoy ile araç seyir halindeyken tartışıp darp ettiği ve kapı açık bir şekilde hareket ettiği belirtildi.

TANIK İFADESİ İLE ORTAYA ÇIKTI

Sürücü hakkında şikayetçi olmayan, ancak tutanaklarda kızları Mümine Ersoy'un kaza öncesi otomobilde darp edildiğini, inmek için kapıyı açtığında araçtan inmesinin engellendiğini öğrenen aile de ev hapsindeki Recep Y.´nin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Döşemealtı ilçesinde annesi Şeyma Özmutlu ile oturan, özel üniversitede Adalet Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencisi olan Mümine Ersoy, 21 Ağustos'ta sevgilisi Recep Y. ile birlikteliklerinin 3'üncü yılını kutladı. Recep Y.'nin üzerinde fotoğrafları yer alan ayıcık hediye ettiği Mümine, 30 Ağustos'ta ayrılık kararı aldı. Sosyal medya hesabından Recep Y. ile çektikleri fotoğrafları silen Mümine Ersoy, aynı akşam annesi Şeyma Özmutlu'nun izniyle, kız arkadaşlarıyla dışarıda vakit geçirdi. Gece saatlerinde Recep Y.'nin görüşme talebini kabul eden Ersoy, oturduğu apartmanın önünde ayrılık kararı aldığı sevgilisinin otomobiline bindi.

10 DAKİKA DOLAŞTIKTAN SONRA KAZA

Araçla 10 dakika dolaşmalarının ardından Recep Y.'nin kullandığı otomobil, park halindeki otomobile çarpıp takla attı. Otomobilden savrulan Mümine Ersoy hayatını kaybetti, sürücü Recep Y. yaralandı.

Mümine Ersoy'un annesi Şeyma Özmutlu, kazanın nasıl meydana geldiğini bilmediği için Recep Y.'den şikayetçi olmadı. Baba Mehmet Ersoy ile anne Şeyma Özmutlu, kızlarını Burdur'un Bucak ilçesinde toprağa verdi.