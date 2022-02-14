Sevgililer Günü’ne özel güzellik tüyoları

Sevgililer Günü'nde evde yapılabilecek uygulamalarla güzelleşmek mümkün. İşte canlılık veren pancar maskesi ve kolajen deposu jelatin maskesi yapılışı!

14 Şubat Sevgililer Günü’nde güzellikleriyle dikkat çekmek isteyen kadınlar, kuaförleri ve güzellik salonlarını dolduruyor. Ancak evde yapılabilecek uygulamalarla da güzelleşmek mümkün. Ev yapımı pancar maskesi yüze canlılık verirken, kolajen deposu jelatin maskesi ise cildinizin pürüzsüz gözükmesini sağlayacak, kırışıklıkları ve siyah noktaları yok edecek.

‘UCUZA GÜZELLİK MÜMKÜN’

Sevgililer Günü, evlilik yıldönümü gibi günlerde kadınların güzelliklerine daha çok dikkat ettiğini belirten Güzellik Koçu Meltem Demir, “Bu özel günlerde güzellik salonlarına, kuaförlere büyük paralar harcamadan da ucuza güzelleşmek mümkün” dedi.

Meltem Demir’in kadınlara ilk önerisi kolajen deposu olan jelatin maskesi. Jelatin hakkında bilgi veren Demir, “Jelatin, hayvanların kemik ve kıkırdak gibi dokularından ya da bitkisel yosunlardan elde edilen saydam, renksiz, kokusuz bir madde. İçerisinde insan etine oldukça benzeyen hayvan kolajeni içerdiğinden ciltteki kolajenin yeniden düzenlenmesine yardımcı olur. Jelatin cildi besler ve cildin yaşlanmasını yavaşlatır” diye konuştu.

PÜRÜZSÜZ VE CANLI BİR CİLT

Jelatinle yapılan maskenin cildin pürüzsüz ve canlı görünmesini sağladığını, kırışıklıkları ve siyah noktaları yok ettiğini kaydeden Demir, jelatin maskesi tarifi hakkında şunları söyledi:

“Jelatin ile maske yapmadan önce jelatini maske yapmaya hazır hale getirmek gerekir bunun için 2 yöntem kullanabilirsiniz. Bir miktar jelatini süte veya suya karıştırarak açın, karışım oturduktan sonra kabarması için yarım saat kadar bekleyin. Koyulaştığında bir kap içinde sıcak suya batırarak sıvı hale gelmesini sağlayın. 1 çay kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı bal ile iyice harmanlayın. Maskeyi Kaşlarınızı ve göz çevrenizi kaplamayacak şekilde bütün yüzünüze uygulayın, iyice kuruyup sertleşene kadar yüzünüzde bekletin. Maskeyi süte veya bitki çayına batırdığınız pamukla çıkartın. Üzerine jojoba yağı sürün. Sonuç harika bir cilt.”

PANCAR MASKESİYLE CİLDİNİZİ DENGELEYİN

Demir ayrıca hem kırışıklıkları gideren hem de cilt rengini dengelemekte oldukça güçlü bir yapıya sahip olan ev yapımı pancar maskesi tarifi de verdi. Rendelenmiş yarım çiğ pancar, 100 gram bal, bir bardak su ile yapılan maskeyi yüzünüzü sürdükten sonra bir süre beklenmesi gerektiğini kaydeden Demir, yüzü süt ile silmeyi öneriyor. Maske hakkında Demir, “Çok güçlü bir antioksidan olan ve C vitamini açısından oldukça zengin olan pancar hem kırışıklıkları gidermede hem de cilt rengini dengelemekte oldukça güçlü bir yapıya sahip. C vitamini ile cildi desteklemesi kolajen artırımı açısından oldukça güçlü bir bakım maskesi” ifadelerini kullandı