07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sevgililer Günü, pırlantalı mücevher satışlarını yüzde 10 artırıyor. Bunu, Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş söylüyor. Güzeliş ile Temel Pırlanta Eğitimi ve fabrika ziyaretinde bir araya geldik. Pırlantanın genel özellikleri, 4C standartları ve gerçek pırlantanın taklit taşlardan ayrımı konularını kapsayan eğitimin ardından, 320 kişinin çalıştığı fabrikayı basına gezdiren Güzeliş, mücevherlerin yapım aşamalarını tek tek gösterirken sorularımızı da yanıtladı.
ÖZEL GÜNLERDE MÜCEVHERE AYRILAN ORTALAMA BÜTÇE 4.700
Şubat ayında ocak ayının 1.5 katı satış yaptıklarını belirten Güzeliş, Sevgililer Günü gibi özel günler i çin ayrılan ortalama bütçenin 4 bin 700 TL olduğunu belirtti.
'BAYRAMLARDA DA HEDİYE EDİLİYOR'
Güzeliş'in verdiği bilgiye göre pırlanta artık Sevgililer Günü, Anneler Günü, evlilik teklifi, evlenme yıl dönümü, doğum günü ve doğum gibi kişiye özel günlerin yanı sıra yılbaşı, dini bayramlar ile üniversite mezuniyetlerinde satın alınmaya başlandı.
'PAZAR PAYIMIZI YÜZDE 10 ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'
Zen Pırlanta'nın Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük pırlantalı mücevher üreticisi olduğunu söyleyen Güzeliş, şöyle devam etti: "Dünyanın en büyük elmas firması De Beers grubunun, özel bir kimlik numarası ile mühürlü olarak ürün haline getirilen pırlanta markası Forevermark’ın Türkiye’deki tek lisans ortağıyız. 2019 yılında 115 milyon TL ihracat yaptık. Bu yıl pırlantalı mücevher pazarındaki payımızı yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz."
'DÜNYA TÜRKİYE'YE GELECEK'
Mücevher İhracatçıları Birliği'nin Uzakdoğu'ya ihracatı artırmak için roadshow planladığını aktaran Güzeliş, Çin'de ortaya çıkan ve 500'den fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs nedeniyle bu çalışmaların bir süre öteleneceğini öngördü. Öte yandan korona virüsün mücevherde ilginin Türkiye'ye yönelmesini sağlayacağını ifade eden Güzeliş "Salgın nedeniyle 2-6 Mart arasında düzenlenecek Hong Kong Mücevher Fuarı iptal edildi. Bu durum 19-22 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek İstanbul Jewelry Show 2020'ye ilgiyi artıracak. Hong Kong fuarı ölçek olarak İstanbul'un 5 katı büyüklüğünde. İptal edildiği için bütün dünya Türkiye'ye gelecek" diye konuştu.
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