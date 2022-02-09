AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, son 5 yılda Türkiye'de yaklaşık 200 hektar alanda 498 milyon 138 bin 118 adet kesme gül üretildi.

Geçen yıl kesme gül üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artarak 93 milyon 274 binden 101 milyon 204 bin adede yükseldi. Söz konusu üretim 2019'da 98 milyon 130 bin, 2018'de 97 milyon 587 bin ve 2017'de 107 milyon 943 bin olarak gerçekleşmişti.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

Son 5 yıllık dönemde toplam 2 milyon 708 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakamın 775 bin 917 dolarlık kısmı geçen yıl gerçekleştirildi. Geçen yıl yapılan gül ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 47,9 arttı. İhracat rakamları 2020'de 524 bin 680 dolar, 2019'da 460 bin 801 dolar, 2018'de 489 bin 413 dolar, 2017'de 456 bin 956 dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl kesme gülde en çok ihracat 187 bin 182 dolarla Irak'a yapılırken bu ülkeyi 159 bin 484 dolarla Türkmenistan izledi.

EN FAZLA İTHALATA HOLLANDA'DAN

Gülde son 5 yılda 13 milyon 313 bin dolarlık ithalat yapıldı. Bu üründe geçen yılki ithalat 2 milyon 481 bin doları buldu. 2020'de 2 milyon 193 bin dolarlık ithalat yapılırken, 2019'da 2 milyon 897 bin dolar, 2018'de 2 milyon 568 bin dolar, 2017'de 3 milyon 174 bin dolarlık ithalat gerçekleştirilmişti.

Geçen yıl en fazla ithalatın yapıldığı ülke ise 2 milyon 98 bin dolarla Hollanda oldu. Bu ülkeyi 213 bin 537 dolarla Kenya takip etti.

Böylece gülde son 5 yılda toplam 16 milyon 20 bin dolarlık dış ticaret hacmi oluştu.

"İHRACATIN ARTMASI SEKTÖR ADINA SEVİNDİRİCİ"

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, AA muhabirine, kesme çiçeklerde Türkiye'de en çok karanfil ve gerbera üretildiğini söyledi.

Süs bitkilerinde ihracatın giderek arttığına işaret eden Akcan, "Geçen sene dünyada gül üretimi çok yapılamadı ve ihracatımızda rekor artış oldu. İhracatın artması sektör adına sevindirici. Süs bitkileri sektörü ihracatta hedef büyütüyor." dedi.

Kesme güle ilişkin son 5 yıllık dış ticaret ve üretim rakamları şöyle:

2017 2018 2019 2020 2021 Toplam İhracat (dolar) 456.956 489.413 460.801 524.680 775.917 2.707.767 İthalat (dolar) 3.173.715 2.567.763 2.897.219 2.193.201 2.480.749 13.312.647 Üretim (adet) 107.942.520 97.587.112 98.130.020 93.274.056 101.204.410 498.138.118