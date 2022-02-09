Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, son 5 yılda Türkiye'de yaklaşık 200 hektar alanda 498 milyon 138 bin 118 adet kesme gül üretildi.
Geçen yıl kesme gül üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artarak 93 milyon 274 binden 101 milyon 204 bin adede yükseldi. Söz konusu üretim 2019'da 98 milyon 130 bin, 2018'de 97 milyon 587 bin ve 2017'de 107 milyon 943 bin olarak gerçekleşmişti.
EN FAZLA İHRACAT IRAK'A
Son 5 yıllık dönemde toplam 2 milyon 708 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakamın 775 bin 917 dolarlık kısmı geçen yıl gerçekleştirildi. Geçen yıl yapılan gül ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 47,9 arttı. İhracat rakamları 2020'de 524 bin 680 dolar, 2019'da 460 bin 801 dolar, 2018'de 489 bin 413 dolar, 2017'de 456 bin 956 dolar olarak kayıtlara geçti.
Geçen yıl kesme gülde en çok ihracat 187 bin 182 dolarla Irak'a yapılırken bu ülkeyi 159 bin 484 dolarla Türkmenistan izledi.
EN FAZLA İTHALATA HOLLANDA'DAN
Gülde son 5 yılda 13 milyon 313 bin dolarlık ithalat yapıldı. Bu üründe geçen yılki ithalat 2 milyon 481 bin doları buldu. 2020'de 2 milyon 193 bin dolarlık ithalat yapılırken, 2019'da 2 milyon 897 bin dolar, 2018'de 2 milyon 568 bin dolar, 2017'de 3 milyon 174 bin dolarlık ithalat gerçekleştirilmişti.
Geçen yıl en fazla ithalatın yapıldığı ülke ise 2 milyon 98 bin dolarla Hollanda oldu. Bu ülkeyi 213 bin 537 dolarla Kenya takip etti.
Böylece gülde son 5 yılda toplam 16 milyon 20 bin dolarlık dış ticaret hacmi oluştu.
"İHRACATIN ARTMASI SEKTÖR ADINA SEVİNDİRİCİ"
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, AA muhabirine, kesme çiçeklerde Türkiye'de en çok karanfil ve gerbera üretildiğini söyledi.
Süs bitkilerinde ihracatın giderek arttığına işaret eden Akcan, "Geçen sene dünyada gül üretimi çok yapılamadı ve ihracatımızda rekor artış oldu. İhracatın artması sektör adına sevindirici. Süs bitkileri sektörü ihracatta hedef büyütüyor." dedi.
Kesme güle ilişkin son 5 yıllık dış ticaret ve üretim rakamları şöyle:
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!