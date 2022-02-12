EN SEVDİĞİNİZ ÇİÇEKLERİ SATIN ALABİLİRSİNİZ

Başkasının sizin için çiçek almasını beklemeyin, en sevdiğiniz çiçeği kendiniz satın alın. Oturma odasında ya da mutfaktaki taze ve renkli çiçeklerin insanı mutlu ettiği bir gerçek!