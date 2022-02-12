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Sevgililer Günü'nü yanlız geçireceklere lere öneriler

14 Şubat`a kısa süre kala sevgilisi olanlar hediye alma ve o günü kutlama telaşına girerken, yalnızları hüzün kaplayabiliyor. Ancak elbette 14 Şubat'ta mutlu ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü'nü yalnız geçirecekler için öneriler...

12.02.2022 - 00:06 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • EN SEVDİĞİNİZ ÇİÇEKLERİ SATIN ALABİLİRSİNİZ

    Başkasının sizin için çiçek almasını beklemeyin, en sevdiğiniz çiçeği kendiniz satın alın. Oturma odasında ya da mutfaktaki taze ve renkli çiçeklerin insanı mutlu ettiği bir gerçek! 

  • SICAK KÖPÜKLÜ BİR BANYO

    Sevgililer Günü'nü kişisel bakım gecesi ilan edebilirsiniz. En sevdiğiniz mumları yakıp sıcak, bol köpüklü bir banyo yaparak kendinizi şımartabilirsiniz.

     

  • SEVDİĞİNİZ RESTORANA GİDEBİLİRSİNİZ

    En sevdiğiniz restoranları, kafeleri ya da mağazaları genellikle özel günler için saklıyorsanız tam tersini yapma zamanı! İlişki durumunuz ne olursa olsun, Sevgililer Günü'nde favori mekanlarınızda arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz.

  • İSTEK PANOSU

    Yıl içerisinde başarmak istediğiniz hedefleri ve hayata geçirmek istediğiniz planları dilek panonuzda toplayabilirsiniz. Bu şekilde dileklerinizi gerçekleştirmeye bir adım yaklaşmış olacaksınız.

  • FİLM GECESİ

    Sevgililer Günü'nde görmeye can attığınız, merak ettiğiniz filmlerden birini izlemeye ne dersiniz? Eğer sinemaya gitmek istemiyorsanız, patlamış mısır, atıştırmalıklar ve loş bir ambiyansla keyifli bir sinema gecesi düzenleyebilirsiniz. 

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