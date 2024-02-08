SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur.

Sevgililer Günü, Türkiye'de ilk kez 1981 yılında Hıncal Uluç üzerinden anlam kazandı. Ülkemizin yokluk dönemlerinde Hıncal Uluç'un eşi Holly hiçbir şey bulamamaktan dolayı sıkılıyordu ve Amerika'ya dönmek istiyordu.

Hıncal Uluç dönmeye yanaşmayınca da Holly Amerikan adetlerini Türkiye'ye getirmeyi uygun gördü. St. Valentine's Day de Holly sayesinde Hıncal Uluç üzerinden Türkiye'ye Sevgililer Günü olarak uyarlandı.

Öte yandan Arabistan, Özbekistan, Türkmenistan, Malezya, Endonezya, İran, Pakistan gibi ülkelerde Sevgililer Günü'nün kutlanması yasaktır.