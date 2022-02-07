Yaklaşık 5 milyon gül satışı bekleniyor

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, AA muhabirine, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla süs bitkileri sektöründe yürütülen hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.
Çiçekli bitkiler ve kesme çiçek tüketiminin toplumların kültürel alışkanlıkları ve sosyoekonomik gelişmişlikleriyle yakından ilintili olduğuna dikkati çeken Akcan, bu tüketimin Sevgililer Günü gibi özel dönemlerde tüm dünyada artış gösterdiğini söyledi.
Akcan, kesme çiçek arzında herhangi bir sorun bulunmadığını ifade ederek, "Sektör Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı. Gül satışlarında 14 Şubat'ta geçen yıla göre bir miktar artış olacağını tahmin ediyoruz. Sevgililer Günü'nde yaklaşık 5 milyon gül satışı bekliyoruz." dedi.
SATILMAYAN ÇİÇEKLER DEĞERLENDİRİLECEK
Girdi maliyetlerinin artmasına bağlı olarak kesme çiçek fiyatlarının geçen yıla göre yükseldiğine işaret eden Akcan, tüketicilerin sadece özel günlerde değil, her gün ucuz çiçeğe ulaşabilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Akcan, "Sevgililer Günü gibi özel dönemlerde satılamayan çiçekler çöpe gidiyor. Bu çiçekleri ekonomiye kazandıracağız ve bu sayede maliyetlerin düşmesini sağlayacağız." diye konuştu.
Süs bitkileri sektörünün ihracatçı kimliğine dikkati çeken Akcan, şunları kaydetti:
"2021 yılında 76 milyon dolar ihracat fazlamız var. Bu fazlalığın yaklaşık yüzde 70'i kesme çiçeklerde. Özellikle karanfil ihracatımız 2021 yılında bir önceki yıla göre iki katına çıktı ancak gülde aynı başarıya sahip olduğumuzu söylememiz mümkün değil. Son yıllarda kesme gül üretimimiz yüzde 14 düştü. Ülkemizin iklim şartlarında üretimi zor olan gül Kolombiya, Kenya, Ekvator gibi ülkelerden ithal edilmektedir. Yıl boyunca gül ithalatının yaklaşık yüzde 35'i şubatta yapılmaktadır."
"KARANFİL VE SAKSILI BİTKİLERE TALEP ARTTI"
Sevgililer Günü'nün sembolünün gül olduğunu ancak son zamanlarda bunun yerini alternatif çiçeklere bıraktığını vurgulayan Akcan, "Tüm sektörde ithalat azalırken gül ithalatını da azaltmak ve tercihimizi yerli üründen yana kullanmak, içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte üreticilerimize destek vermek açısından önemlidir. Karanfil ve saksılı bitkilere de son zamanlarda talep arttı." değerlendirmesinde bulundu.
Sevgililer Günü'nde çiçek almak isteyenler için birçok tercih imkanı bulunduğunu belirten Akcan, sevgiyi anlatmanın en ekonomik yolunun bir demet çiçek olduğunu sözlerine ekledi.
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