AA

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Bu yıl 14 Şubat'ta kartlı alışveriş tutarının, 500 milyon TL'si Sevgililer Günü'ne özel hediyelik alışverişi olmak üzere 3 milyar TL'nin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz." dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü için "Sevgilime ne alacağım?" sorusu birkaç haftadan önce akılları kurcalamaya başlıyor. "Ne gerek vardı? Hiç gerek yoktu" denilse de içten içe beklentilerin olduğu bu özel günde küçük bir hediye bile sevgililerin yüzünü güldürmeye yetiyor.

BMD Başkanı Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü'nün, Anneler Günü ve Babalar Günü kadar olmamakla birlikte hediyelik alışverişiyle perakende sektörüne önemli bir canlılık kazandırdığını söyledi.

Her yılın 14 Şubat haftasında çiçek, mücevher, elektronik eşya ve kozmetik gibi bazı ürün gruplarının satış cirolarında yüzde 100'e varan artışlar gözlendiğini ifade eden Öncel, organize perakendenin genelinde ise ortalama cironun yüzde 25 ila yüzde 30 arttığını kaydetti.

HEDİYELİK EŞYADA ARTIŞ TRENDİ SÜRÜYOR

Sinan Öncel, BMD olarak Sevgililer Günü alışverişinin perakendeye etkisi konusunda özel bir çalışmaları olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Diğer özel günlerde ve bayramlarda olduğu gibi perakende alışverişlerinde 14 Şubat etkisini Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri üzerinden takip ediyoruz. BKM verilerine göre, 2019'da Sevgililer Günü'nü de kapsayan 8-14 Şubat haftasında 913 milyon TL'lik elektronik eşya, 707 milyon TL'lik sağlık ürünü ve kozmetik, 344 milyon TL'lik de mücevher satışı yapıldı. Bir önceki haftaya, yani 1-7 Şubat dönemine göre kuyumculuk sektöründe yüzde 57, elektronik eşyada yüzde 13, sağlık ürünleri ve kozmetikte yüzde 6 artış görünüyor. Bu yıl da yine benzer bir artış trendi bekliyoruz."

Sevgililer Günü'nün kutlandığı 14 Şubat özelinde bakıldığında, 2018'de 2,2 milyar TL olan kartlı alışveriş tutarının 2019'da 2,5 milyar TL'ye ulaştığını bildiren Öncel, "Bu yıl 14 Şubat'ta kartlı alışveriş tutarının, 500 milyon TL'si Sevgililer Günü'ne özel hediyelik alışverişi olmak üzere 3 milyar TL'nin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz." dedi.