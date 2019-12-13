Sevgili Geçmiş neden final yapıyor? Şeklindeki sorular dizinin son bölümünün ardından merak edilmeye başlandı. Yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı senaryosunu Funda Alp'ın kaleme aldığı Sevgili Geçmiş bu akşam son kez STAR TV izleyicisinin karşısına çıkacak.

SEVGİLİ GEÇMİŞ NEDEN FİNAL YAPTI?

Büyük umutlarla yayın hayatına başlayan Sevgili Geçmiş düşük gelen reyting sonuçlarının ardından final yapma kararı aldı.

SEVGİLİ GEÇMİŞ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sevgili Geçmiş son bölümünde, Cemal hakkındaki gizli gerçeklerden kızlarını haberdar etmiştir. Cemal hakkında gerçekleri öğrenen kızlar anneleri ile birlikte yurtdışına çıkmak için plan yapar. Cahide ve kızların bu konudaki en büyük destekçisi Sinan olacaktır. Cemal, kızların anneleri ile birlikte yurtdışına çıkacağını öğrenmiş ve peşlerine düşmüştür. Bu sırada Kenan'da Cemal hakkındaki gizli gerçekleri öğrenmiş ve polisler ile birlikte peşine düşmüştür. Peki Sevgili Geçmiş dizisinde Cahide ve kızlar Cemal'den kurtulabilecek mi?