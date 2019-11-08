Sevgili Geçmiş 3. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Konusu ve oyuncularıyla birlikte ilk bölümden itibaren tüm dikkatleri üstüne çeken Sevgili Geçmiş'te bu akşam da heyecan dolu bir bölüm yaşandı. Sevgili Geçmiş 4. yeni bölüm fragmanı ve 3. son bölüm özeti haberimizde.

SEVGİLİ GEÇMİŞ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEVGİLİ GEÇMİŞ 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sinan’ın göz altına alınması dikkatleri İpek ve kardeşlerin üzerinden uzaklaştırır. Ama İpek’in vicdanı Sinan’ın masum olduğu halde suçlanmasına razı olmaz.

Deren ailelerinin geçmişlerini öğrenecekleri dosyanın peşindedir. Deren’e yardım etmek için Kenan harekete geçer.

Azra’nın aklına şüpheleri kendilerinden uzaklaştıracak bir plan gelir. Mahir’le birlikte İzmir’e gider. Ama Çilem ile Azra’nın İzmir’de karşılaşmaları büyük hesaplaşmanın fitilini ateşeler.

Cahide, Cemal’in teklifini düşünür. Kabul etmeye karar verir ama bir şartı vardır.