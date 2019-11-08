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Sevgili Geçmiş 4. yeni bölüm fragmanı: Kardeşler köşeye sıkışıyor! Sevgili Geçmiş 3. son bölüm

Sevgili Geçmiş 4. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlandı. Sevgili Geçmiş'te Sinan'ın göz altına alınmasına razı olmayan İpek harekete geçti, İpek ile Sinan arasındaki çekim başladı. Azra ile Çilem'in hesaplaşması ise tansiyonu yükseltti. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Tekin'in telefonunun ortadan kaybolması, 3 kardeşi endişelendiriyor. İşte Sevgili Geçmiş 3. son bölüm ve 4. yeni bölüm fragmanı

08.11.2019 - 23:42 | Güncelleme: Televizyon
Sevgili Geçmiş

Sevgili Geçmiş 3. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Konusu ve oyuncularıyla birlikte ilk bölümden itibaren tüm dikkatleri üstüne çeken Sevgili Geçmiş'te bu akşam da heyecan dolu bir bölüm yaşandı. Sevgili Geçmiş 4. yeni bölüm fragmanı ve 3. son bölüm özeti haberimizde.

SEVGİLİ GEÇMİŞ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

SEVGİLİ GEÇMİŞ 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sinan’ın göz altına alınması dikkatleri İpek ve kardeşlerin üzerinden uzaklaştırır. Ama İpek’in vicdanı Sinan’ın masum olduğu halde suçlanmasına razı olmaz.

Deren ailelerinin geçmişlerini öğrenecekleri dosyanın peşindedir. Deren’e yardım etmek için Kenan harekete geçer.

Azra’nın aklına şüpheleri kendilerinden uzaklaştıracak bir plan gelir. Mahir’le birlikte İzmir’e gider. Ama Çilem ile Azra’nın İzmir’de karşılaşmaları büyük hesaplaşmanın fitilini ateşeler.

Cahide, Cemal’in teklifini düşünür. Kabul etmeye karar verir ama bir şartı vardır.

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