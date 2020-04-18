"Sevgi Bir Kuş" dergisi engelli çocukların da erişimine açıldı

AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sevgi Bir Kuş" adlı çocuk dergisini görme ve işitme engelli çocukların da erişimine açtıklarını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, Bakanlıkça hazırlanan çocuk dergisinin tüm sayılarına, görme engelli çocuklar için sesli betimleme yapıldığını, işitme engelli çocuklar için de bütün sayıların işaret diline çevrildiğini belirtti.

"Koronavirüsten korunmak için evde olan görme ve işitme engelli çocuklarımıza dijital ortamda ulaşmak istedik." ifadesini kullanan Selçuk, böylece "Sevgi Bir Kuş"un, engelli erişimine tamamen açık, Türkiye'deki ilk ve tek çocuk dergisi olduğunu vurguladı.

- "Dergiyi hazırlarken çocukların da fikirlerini alıyoruz"

Dergiyle 7-12 yaş aralığındaki tüm çocukların bilişsel ve psikososyal gelişimlerini desteklemeyi amaçladıklarını ifade eden Selçuk, dergiyi alanında öncü akademisyen ve yazarlardan oluşan bir yayın kurulunun hazırladığını belirtti.

Dergi hazırlanırken çocukların da fikirlerinin alındığına işaret eden Selçuk, "Farklı cinsiyet ve yaş aralıklarından çocukların katılımıyla bir çocuk yayın kurulu oluşturduk. Yayın kurulu ile çocuk yayın kurulunun toplantılarından çıkan kararlar doğrultusunda derginin içerik çalışması yapılıyor." bilgisini paylaştı.

Derginin tüm sayılarını e-dergi formatında hazırlayarak "www.sevgibirkus.com.tr" adresinden ücretsiz erişime açtıklarını belirten Selçuk, derginin Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) da yer aldığını kaydetti.

Dergiyle ilgili tüm bilgilere "Facebook: Sevgi Bir Kuş, Instagram: sevgibirkus ve Twitter: @sevgibirkus" sosyal medya hesaplarından da ulaşılabiliyor.