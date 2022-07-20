SEVERSİN 8. BÖLÜM ÖZETİ

Asya ve Tolga'ya gelen mesaj ikiliyi meraklandırsa da, çok üzerinde durmazlar. Tolga, Asya'yı eve bırakır ancak onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Şerife, Kadir ve Handan'ın köye gitmelerini fırsat bilen meçhul hayran Asya'nın odasına tedirgin edici bir mesaj bırakmıştır. Tolga Asya ve Nazlı'yı evlerinde bırakmak istemez ve kendi evine davet eder. Meçhul hayranın tedirgin edici mesajları sette de gelmeye devam eder. Bahri Asya için özel bir güvenlik personeli tutar.

Meçhul hayran Asya'ya korkutucu mesajlar yollamaya devam ederken kanal öpüşme sahnesinin yeni bölüme yetiştirilmesini ister. Asya henüz öpüşme sahnesi için hazır değildir ama daha büyük bir sorunu vardır. Meçhul hayran Asya ve Tolga'yı öpüşme sahnesini asla çekmemeleri konusunda uyarır. Öpüşme sahnesi çekilirse meçhul hayran ikisine de zarar verecektir. Asya ve Tolga hem sahneyi çekebilmek hem de bu meçhul hayranı yakalamak için bir çıkış yolu bulmak zorundadırlar.