SEVERSİN 12. BÖLÜM ÖZETİ

Asya, Tolga'nın aşk ilanıyla şoke olmuştur. Kalbi bu açıklamayı kucak açarak karşılasa da aklı onu durdurmaktadır. Asya Tolga'yla açık konuşur, onun hislerinde samimi olduğundan emindir ama bu ne kadar sürecektir. Tolga Tuna'nın deli gönlü bu aşkı ne kadar taşıyabilecektir.

Asya'nın, Tolga Tuna'nın “kalbi kırılmışlar” listesine eklenmeye niyeti yoktur. Tolga, Asya'nın düşüncesine hak verir; o da kendisinin farkındadır. Tolga aşkını ispat edebilmek için mücadele etmeye karar verir. Karşısına çıkacak en büyük engel kendisi olacaktır. Aşık Tolga, yılların pekiştirdiği onca alışkanlığını değiştirip, içindeki Tolga Tuna'yı saf dışı ederek Asya'ya kendini ispat edebilecek midir?