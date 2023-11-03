HÜZÜNLÜ TONLARDAKİ MÜZİKLER ACIYI AZALTIYOR

Hüzünlü alt tonları olan müzikleri dinlemenin de rahatsızlık hissi ve acıyı azalttığı görüldü. Araştırmacıların amacı ilaç kullanmak yerine acı algısını müziği kullanarak azaltmak.

Yapılan çalışmada katılımcıların kollarının iç tarafına yerleştirilen bantlar sayesinde üretilen acı hissi gönderildi. Bu bantlar, kola değdirilen bir bardak sıcak çay ile aynı hissi yaratıyordu. Katılımcılar önce hiç müzik olmadan acıya ne kadar dayandıkları üzerinden değerlendirildi. Daha sonra katılımcılara enerjik, mutlu, rahatlatıcı ve hüzünlü müzikler dinletildi.