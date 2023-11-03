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        Haberler Dünya Sevdiği şarkıları dinleyenlerin acı ve stresle daha iyi başa çıktığı tespit edildi

        Sevdiği şarkıları dinleyenler, diğer insanlara göre acıyla daha iyi başa çıkıyor

        Yeni bir araştırmaya göre sevdiği müzikleri dinleyen insanlar acıyla daha kolay baş edebiliyor. Araştırmacılar sevilen müzikleri dinlemenin, ilaca gerek kalmadan acıyla mücadele etme konusunda yardımcı olabileceğini düşünüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 20:26 Güncelleme: 03.11.2023 - 20:26
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        • 1

          İnsanlar genellikle dinledikleri müzikleri kendilerine iyi geldiğini düşünerek defalarca çalar. Bu durumun insan sağlığına gerçekten iyi gelip gelmediğini araştıran bilim insanları sevilen şarkıların acı hissini azalttığını tespit etti.

        • 2

          SEVİLEN ŞARKILAR ACIYI AZALTIYOR

          Kanadalı araştırmacıların yaptığı çalışma sonucunda katılımcıların hissettiği acı ve rahatsızlık hissinin kendi sevdikleri tarzda müzikler dinlendiğinde daha az hissedildiği ortaya çıktı. Kliniklerde veya hastanelerde çalan şarkıların ise böyle bir etkisi bulunmuyor.

        • 3

          HÜZÜNLÜ TONLARDAKİ MÜZİKLER ACIYI AZALTIYOR

          Hüzünlü alt tonları olan müzikleri dinlemenin de rahatsızlık hissi ve acıyı azalttığı görüldü. Araştırmacıların amacı ilaç kullanmak yerine acı algısını müziği kullanarak azaltmak.

          Yapılan çalışmada katılımcıların kollarının iç tarafına yerleştirilen bantlar sayesinde üretilen acı hissi gönderildi. Bu bantlar, kola değdirilen bir bardak sıcak çay ile aynı hissi yaratıyordu. Katılımcılar önce hiç müzik olmadan acıya ne kadar dayandıkları üzerinden değerlendirildi. Daha sonra katılımcılara enerjik, mutlu, rahatlatıcı ve hüzünlü müzikler dinletildi.

        • 4

          MÜZİĞİN TÜRÜ DE OLDUKÇA ÖNEMLİ

          Katılımcılar kendi sevdikleri türlerde ve hüzünlü tonlarda müzik dinlediklerinde bir tür "müziksel rahatlama" olgusuyla karşılaştı. Bu olgu gerçekleştiğinde acı sinyallerini engelleyn bir nörofizyolojik süreç oluştu. Ancak bu etki sadece belli bir süre acıyı dindirdi.

          Yapılan araştırma Frotiers in Pain Researc dergisinde yayımlandı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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