Sevdamız Samsun Platformu üyeleri ev ev gezerek ekmek dağıtıyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların mağdur olmaması için gönüllüler harekete geçti.

Sevdamız Samsun Platformu üyeleri, "Akşam Ekmeğiniz Bizden" kampanyası çerçevesinde fırınlardan ücretsiz temin ettikleri ekmekleri, evlerinden çıkamayan vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürüyor.

Samsun'da 10 binin üzerinde ekmek dağıtan platform üyeleri, bazı ailelere de gıda paketi yardımında bulundu.

Sevdamız Samsun Platformu Genel Başkanı Nuri Seven, salgın geçinceye kadar ekmek dağıtımına devam edeceklerini bildirdi.