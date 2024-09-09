Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sevda Yılmaz'dan 3 gündür haber yok! | Son dakika haberleri

        Sevda'dan 3 gündür haber yok!

        İstanbul'da, 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, cuma günü annesiyle okul alışverişine gittikten sonra kayboldu. Sevda'dan haber alamayan yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 15:44 Güncelleme: 09.09.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevda'dan 3 gündür haber yok!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde, dedesi Erol Yılmaz ve anneannesiyle yaşayan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, cuma günü annesiyle gittiği okul alışverişi sonrası kayboldu. Torunundan 3 gündür haber alamayan Erol Yılmaz, polise başvurdu. Sevda her yerde aranıyor.

        "KİMSEDEN ŞÜPHE ETMİYORUZ"

        Abla Dilan Yılmaz, "Kardeşimin bulunmasını istiyorum. Hiçbir sorun yoktu. Kimseden de şüphe etmiyoruz. Gece dışarı çıkmaya bile korkuyordu" dedi.

        REKLAM

        "BABAMIN YANINA GİDECEĞİM DİYE AYRILDI"

        Dede Erol Yılmaz ise şöyle konuştu: "Cuma günü annesiyle alışveriş için Köyiçine gittiler. Yanında bir kız arkadaşı daha vardı. 'Ben babamın yanına gideceğim' diyerek annesinden ayrıldı. O gidişten sonra daha ses soluk yok. Geçimsizlik yoktu. Cuma gününden bu yana haber alamıyoruz. Polise başvurduk. Başvurmadığımız yer kalmadı.

        Bütün akrabaları haberdar ettik, haber yok. Suriyeli bir arkadaşı var. Bazı kıyafetleri onun evindeydi. Polise bilgi verdik. Arkadaşlardı gidip geliyorlardı. Esenyurt'ta görüldüğü söylendi bize, 15 araç gittik aradık bulamadık."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sevda Yılmaz
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Kadın otomobili parçaladı, kocası evi yaktı!
        Kadın otomobili parçaladı, kocası evi yaktı!
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        İşçiler anahtarlara el koydu
        İşçiler anahtarlara el koydu
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Habertürk Anasayfa