Sevda Deniz Karali'den yeni tekli

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Sevda Deniz Karali'nin sadece ukulelesi ile çalıp, seslendirdiği yeni teklisi 'Geçmeyen Bir Şey'in söz ve bestesi oyuncu Seda Türkmen'e ait.

Sanatçı, yalnız başına olmanın verdiği mutluluk ve özgüvenle kaydettiği şarkıların yanı sıra yeni parçalar yayınlamak için de çalışmalarını sürdürüyor.