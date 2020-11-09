Sevcan Yaşar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat hakkında kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Sevcan Yaşar’ı darp ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 3 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Sevcan Yaşar hakkında ise “kasten yaralama” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.



SEVCAN YAŞAR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sevcan Yaşar (d. 1990, İzmir),Türk manken ve oyuncudur. 23. Miss Model of Turkey birincisi olduktan sonra Çin'de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında da birici oldu. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da eğitimini alarak oyunculuğa başladı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir.