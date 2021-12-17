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Sevcan Orhan: Ethereum'a ayrı bir sempatim var!

Daha önce, "Konser ücretlerini kripto para birimleriyle de kabul ederim. Tercihim Bitcoin ama Ethereum’a da hayır demem. Helal olsun, alnımızın teri akmış olsun, varsın kripto olsun..." diyen Sevcan Orhan, yeni açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, kripto para haberleriyle ilgili, "Açıkçası bu basın danışmanımın fikriydi. Çağa ayak uydurmazsak yaratılışımıza ters düşmüş oluruz. Ethereum'a ayrı bir sempatim var. Anladığımdan değil, ismi bana sempatik geliyor" ifadelerini kullandı

17.12.2021 - 10:11 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Sevcan Orhan, annesi Selma Orhan ile birlikte önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Orhan, aile dostlarının da katıldığı sürpriz bir doğum günü organizasyonuyla 65. yaşını kutladı.

    Yakın zamanda oğlu Cihan Orhan'ın dünyaevine gireceğini dile getiren anne Selma Orhan, "Her şey kısmet' diyoruz ama tabii artık ben de torun sevmek istiyorum." diyerek, bakışları ile şarkıcıyı işaret etti.

  • "YILBAŞINDA PARİS'TE SAHNE ALACAĞIZ"

    Annesinin beklenmedik sözleri karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Sevcan Orhan, "Yılbaşında Paris'te sahne alacağız. Kestane balının diyarı Paris'ten herkese sevgiler..." şeklinde espri yaparak, konuyu geçiştirmeye çalıştı.

  • "UMARIM SAĞLIK DOLU BİR YIL OLUR"

    Gazetecilerle sohbet eden Orhan, 2022 yılından beklentilerini, "En önemli beklentim huzur ve ekonomik durumumuzun düzelmesi. İnsanların bu ülkede daha rahat ve mutlu yaşamaya hakkı var. Umarım sağlık dolu ve bol kazançlı bir yıl olur." ifadeleriyle sıraladı.

  • "KADERDE VARSA O DA OLUR"

    Sevcan Orhan, muhabirlerin, "Yeni yılda gelinlik giyecek misiniz? Ufukta evlilik var mı?" sorusuna ise, "Gökhan'la (Dağıstanlı) çok çok iyi giden bir ilişkimiz var. Birbirimizi anlıyor, tamamlıyoruz. İnanın çok mutluyum ancak her şey biraz da nasip, kısmet... Kaderde varsa o da olur inşallah." şeklinde cevap verdi.

  • "HELAL OLSUN, VARSIN KRİPTO OLSUN..." DEMİŞTİ

    Ünlü sanatçı, daha önce, "Konser ücretlerinizi kripto para birimleriyle de kabul eder misiniz?" sorusuna yanıt vermişti.

    Orhan, "Tercihim Bitcoin ama Ethereum’a da hayır demem. Helal olsun, alnımızın teri akmış olsun, varsın kripto olsun..." açıklamasını yapmıştı.

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