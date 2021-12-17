"ETHEREUM'A AYRI BİR SEMPATİM VAR"

Son olarak basına yansıyan kripto para haberleriyle ilgili konuşan Sevcan Orhan, "Açıkçası bu basın danışmanımın fikriydi. 'Tüm dünya tarafından kabul gören bir sistemi biz neden reddedelim ki?' dedi ve bu da benim aklıma yattı. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Çağa ayak uydurmazsak yaratılışımıza ters düşmüş oluruz. O günden beri anlamaya çalışıyorum ben de bazı şeyleri. Ethereum'a ayrı bir sempatim var. Anladığımdan değil, ismi bana sempatik geliyor. Henüz bir cüzdanım yok. Biraz anlayıp, alışınca, 'Neden olmasın?' diyorum şimdilik." dedi.

Orhan, bu sözleriyle teknolojik çağa adapte olmanın gerektiğini de dile getirdi.