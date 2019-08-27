27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güney Kore'nin başkenti Seul'de 65 yaş ve üstü insanlar için disko açıldı. Diskonun amacı, yaşlı insanların hayatlarına yeni bir soluk getirirken aynı zamanda dans ederek tedavi olmalarını ve sosyalleşmelerini sağlamak.
Yerel bir belediye tarafından açılan disko, bu alandaki ilk ve tek örnek olmakla beraber yaşlıların yeni insanlarla tanışarak yalnızlıklarını gidermesini ve hareket ederek bazı hastalıkların önüne geçilmesini hedefliyor.
Gündüzleri yapılan etkinliğin yalnızca bir kuralı var: 65 yaş ve üstü olmak. Etkinliğe katılanlar diledikleri şekilde hareket etmek de özgürler.
Diskoya giden bazı kişiler, hareket ettikleri için vücutlarında olan çoğu ağrının gittiğini ve başka insanlarla tanıştıkları için de çok mutlu olduklarını söyledi. Bazı kişiler diskoya geldiklerinde kullanmakta oldukları hapları kullanmamaya başladıklarını söyledi.
Güney Kore'nin nüfusu diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında çok hızlı bir şekilde yaşlanıyor. Yerel belediyenin diskoyu açmasındaki sebeplerden birisinin de yaşanan bu problemin önüne geçmeye çalışmak olduğu düşünülüyor.
Disko organizatörü, son zamanlarda birçok yaşlı insanın yalnız öldüklerini, evde kaldıkları zaman kendilerini daha çok yorgun hissedip uyuduklarını ve sürekli hasta olduklarını söyledi. "Buraya geldiklerinde arkadaş ediniyorlar ve mutlu oluyorlar" diye de ekledi.
Etkinliğe katılan herkes, yerel belediyenin böyle bir şey düşünüp faaliyete geçirmesinden son derece memnun ve bu durumun tüm dünyaya yayılıp diğer yaşlı insanların da kendileri gibi mutlu olmalarını istiyorlar.
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