Settar Tanrıöğen; eşi Pembe (Sibel Taşçıoğlu), çocukları Fatih (Doğukan Güngör), Mustafa (Emrah Altıntoprak) ve Nursema’ya (Ceren Yalazoğlu Karakoç) bağlı iyi bir aile babası aynı zamanda başarılı bir iş adamı olan Abdullah Ünal karakterine hayat veriyor. Şirketi kardeşi Ömer (Barış Kılıç) ile birlikte yürüten Abdullah, oğlu Fatih’in evliliğiyle yeni bir hayat sınavıyla karşı karşıya kalıyor.

Kızılcık Şerbeti, iki farklı kültürle yaşamlarını sürdüren iki ailenin, çocukları Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih’in (Doğukan Güngör) ani evliliğiyle bir araya gelmelerini çarpıcı bir anlatımla ekrana taşıyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Konusu:

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. “Kızılcık Şerbeti”; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.