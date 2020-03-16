Setlere ara verilsin talebi

Sinema, TV dizisi ve reklam sektörünün 12 derneği ortak bir açıklama yaparak setlere 2 hafta ara verilmesini talep etti

Sinema, TV dizisi ve reklam filmi sektörünün 12 derneği koronavirüs tehdidi nedeniyle setlere 2 hafta ara verilmesini istedi.

"Geç kaldık dememek için bütün yetkililere ve sektör bileşenlerine çağrımızdır" şeklinde yapılan açıklamada setlere 2 hafta ara verilmesini talep etti.

